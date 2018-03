Spagna,Uk e Italia guidano ripresa tlc

MILANO, 14 MAR - Le tlc in Europa, dopo 5 anni di contrazione tra il 2012 e il 2016, tornano a crescere. Tra il 2012 e il 2016 l'Italia ha subito il maggiore ridimensionamento dei ricavi (-17,5%), seguita da Francia (-12,2%), Spagna (-8,3%), UK (-7,6%) e Germania (-2,3%). Ma il 2016 è stato un anno di ripresa per i ricavi in Spagna (+8,6%), Uk (+0,3%) e Italia. In particolare il nostro paese, con un fatturato di 31,9 miliardi rappresenta il quarto mercato nelle telecomunicazioni dopo Germania (56,7 mld), Uk (41,5 mld) e Francia (35,7 mld), mentre la Spagna ( 28,9 mld) si colloca al quinto posto. E' quanto emerge dall'indagine annuale sul settore delle tlc in Italia e in Europa di Mediobanca. E il 2017, nei dati dei primi nove mesi, inizia nel migliore dei modi con il fatturato aggregato delle principali 8 società europee in crescita del 3,3%, con la performance migliore segnata da Tim (+5,3%) e Deutsche Telekom (+4,2%).