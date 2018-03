Fincantieri: intesa con Barzan Holdings

TRIESTE, 14 MAR - Una lettera di intenti per studiare possibili forme di collaborazione nell'ambito delle difesa della costa attraverso l'applicazione di nuove tecnologie e servizi innovativi è stata sottoscritta da Fincantieri e Barzan Holdings, società posseduta al 100% dal ministero della Difesa del Qatar. L'accordo è stato firmato a Doha da Angelo Fusco, direttore Navi militari di Fincantieri, e Abdulrahman Fakhro, Director of business development di Barzan Holdings nell'ambito della sesta edizione di Dimdex 2018, appuntamento nel settore della difesa nell'area mediorientale. L'intesa - si legge in una nota di Fincantieri - si inserisce nella strategia di sviluppo del business di Fincantieri in medio Oriente. Il gruppo ha firmato nel giugno 2016 un importante contratto con il ministero della Difesa del Qatar, del valore di quasi 4 miliardi di euro, per la fornitura di sette navi di superficie e dei servizi di supporto in Qatar per ulteriori 10 anni dopo la consegna delle unità.