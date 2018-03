Borse in Asia caute, chiudono in parità

MILANO, 15 MAR - Volatilità e incertezza sulle Borse asiatiche che dopo essere scese molto in scia a Wall Street recuperano sul finale. Tokyo, dopo un avvio pesante anche per l'impatto dello scandalo finanziario che ha coinvolto il premier Abe, pareggia e chiude in rialzo dello 0,12%, positiva Hong Kong (+0,22%). Il rimbalzo, spiegano gli operatori, è legato ai risultati positivi annunciati da alcuni gruppi, Tencent ha guadagnato l'1,3% e l'assicurazione Ping An il 3,3% dopo i conti ma tra i migliori c'è Cathay Pacific che ha fatto un balzo del 7,6 per cento. Fiacche appaiono Shanghai (-0,01%) e Shenzhen (-0,25%).