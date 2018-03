Auto: mercato Europa, +4% a febbraio

TORINO, 15 MAR - Il mercato europeo dell'auto cresce a febbraio: le immatricolazioni nell'Unione Europea dei 28 e Paesi dell'Efta (Islanda, Norvegia, Svizzera) - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.159.039, il 4% in più dello stesso mese del 2017. Nei primi due mesi dell'anno sono state vendute 2.445.109, con una crescita del 5,5% sull'analogo periodo dell'anno scorso. Le immatricolazioni di Fca sono in calo in Europa: le auto vendute dal gruppo nell'Europa dei 28 e nei Paesi Efta a febbraio sono 84.345, il 4,4% in meno dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 7,9 al 7,3%. Le immatricolazioni dei primi due mesi 2018 sono 169.508 (-1,5% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso), con una quota del 6,9% a fronte del 7,4%. Sono in calo a febbraio i brand Fiat (-8,8%) e Lancia/Chrysler (-42,2%), mentre continuano a crescere Jeep (+50,2%) e Alfa Romeo (+17,1%).