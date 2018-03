Generali: utile 2,1 mld,dividendo a 0,85

MILANO, 15 MAR - Generali chiude il 2017 con un utile netto di 2.110 milioni, in crescita dell'1,4%, grazie al miglioramento del risultato operativo e non operativo, beneficiando principalmente di minori svalutazioni, nonostante l'incidenza delle dismissioni (-217 milioni) e l'incremento della fiscalità. I premi complessivi si confermano stabili a 68.537 milioni (-0,2%), con il segmento vita a 47.788 milioni (-1%), mentre il ramo danni cresce dell'1,7% a 20.749 milioni. Il dividendo è pari a 0,85 euro, in aumento da 0,80 euro. "Gli eccellenti risultati che presentiamo oggi confermano la validità e l'efficacia del nostro piano strategico nell'attuale contesto di mercato. Siamo quindi perfettamente posizionati per raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo fissati per il 2018''. Così il Group Ceo di Generali, Philippe Donnet, commenta i conti del 2017.