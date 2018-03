Borsa in Europa in rialzo in avvio

MILANO, 15 MAR - Avvio in terreno positivo per le BOrse in Europa. A Londra l'indice FTSE-100 si posiziona a quota 7.132 (+0,1%), a Parigi il Cac-40 guadagna lo 0,36% a quota 5.252 punti e il Dax a Francoforte sale dello 0,38% a 12.284 punti.