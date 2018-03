Borsa Europa in rialzo con tecnologici

MILANO, 15 MAR - Giornata in rialzo per le Borse in Europa, nonostante seduta incerta in Asia, mentre gli investitori valutano le implicazioni degli ultimi cambiamenti nell'amministrazione Trump. Fatta eccezione per Madrid (-0,19%) salgono le altre piazze: Londra +0,12%, Parigi +0,3%, Francoforte +0,45% e Milano +0,15 per cento. L'indice Stoxx Europe 600 sale per la prima volta in tre sedute, sostenuto da tecnologici e assicurativi e i futures americani visti in apertura positiva. Lo yen guadagna per il secondo giorno consecutivo mentre l'euro resta stabile. I rendimenti dei titoli del tesoro sono sui minimi scommettendo sulle mosse della Fed che non dovrebbe aumentare i tassi.