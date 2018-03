Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa

MILANO, 15 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente piatti in attesa della raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti (tra i quali le richieste di disoccupazione): Londra, Parigi e Francoforte salgono dello 0,1%, Madrid cede lo 0,2%, mentre Milano con l'indice Ftse Mib sale dello 0,3%. In Piazza Affari, in particolare, debole Atlantia (-2%) dopo l'annuncio dell'accordo trovato con la spagnola Acs su Abertis, male Bper in calo di mezzo punto percentuale. Bene Tim (+2,7%) con lo scontro aperto tra Elliott e Vivendi e anche il Credito Valtellinese, che sale di oltre due punti percentuali mentre è in corso la vendita dei diritti inoptati sull'aumento di capitale.