Bce: Abi, mercoledì esame addendum

ROMA, 15 MAR - Il Comitato Esecutivo dell'Abi, mercoledì prossimo, "esprimerà una valutazione complessiva ed approfondita sulle novità contenute nel testo dell' 'Addendum' della Vigilanza Bce". Lo si legge in una nota dell'Associazione bancaria italiana emessa dopo che la Bce ha pubblicato l'annesso alle sue linee guida sui crediti deteriorati. L'addendum, si legge nella nota, "va esaminato giuridicamente in combinato disposto con il complesso delle norme di settore attualmente vigenti e con le proposte avanzate ieri dalla Commissione europea che non sono ancora norme e che, per entrare in vigore, dovranno superare il vaglio degli altri competenti organismi europei".