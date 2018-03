Toys R Us chiede procedura bancarotta

NEW YORK, 15 MAR - Toys 'R' Us presenta alla corte per la bancarotta la richiesta per la liquidazione, cercando il via libera per chiudere le sue attivita' americane. L'ex colosso dei giocattoli punta anche a riorganizzare e vendere la sua divisione canadese e le sue attivita' in Asia e nell'Europa Centrale. ''Sono molto deluso dal risultato, ma non abbiamo piu' il sostegno finanziario per continuare le attivita' negli Usa'' afferma l'amministratore delegato Dave Brandon. ''Stiamo quindi attuando un ordinato processo per chiuderle''.