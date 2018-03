Italiaonline: sciopero e 400 a presidio

TORINO, 15 MAR - Circa 400 lavoratori di Italiaonline manifestano in Piazza Affari davanti alla sede di Borsa italiana. "Un anno e mezzo fa, in questo stesso luogo, l'azienda aveva festeggiato lo sbarco in Borsa dopo la fusione con Seat Pagine Gialle. Ci hanno preso in giro", spiega Sonia Doronzo della Slc Cgil. I lavoratori, che oggi scioperano otto ore, aspettano le comunicazioni che Italiaonline farà dopo il cda convocato a Milano per approvare i conti e il piano di riorganizzazione. L'azienda ha già annunciato 400 esuberi e la chiusura della sede di Torino. Da una settimana vanno avanti le iniziative di protesta in tutte le sedi. "Italiaonline non è in crisi, gli azionisti si sono divisi un maxidividendo da 80 milioni di euro", sostengono Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. Domani è convocato a Torino il coordinamento nazionale delle Rsu, il 20 ci sarà l'incontro al ministero dello Sviluppo Economico.