Tinaba fa pagare giornali con smartphone

MILANO, 15 MAR - Si possono acquistare quotidiani o settimanali pagandoli all'edicolante con un semplice 'tap' sullo smartphone. La novità è introdotta da un accordo tra Tinaba, la app fondata da Matteo Arpe per il trasferimento di denaro senza costi di commissione, e Snag Milano, il sindacato provinciale autonomo giornalai: entro la fine di marzo saranno una ventina le edicole del capoluogo lombardo a entrare nell'era digitale, con un progetto che verrà poi esteso a tutta Italia. La prima edicola dove è possibile da oggi pagare quotidiani e riviste con Tinaba è l''Edicola 2.0' presso City Life Shopping District. "L'accordo con Snag Milano ci permetterà di conoscere le esigenze degli edicolanti e di lavorare con loro per migliorare e implementare i nostri servizi, per avvicinare sempre di più i commercianti alle abitudini di consumo, soprattutto dei giovani", commenta Nicola Giorgi, managing director di Tinaba.