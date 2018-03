Tim bene in Borsa su scontro azionisti

MILANO, 15 MAR - Seduta di forte rialzo in Piazza Affari per Tim: il titolo ha chiuso in aumento del 2,8% a 0,8 euro mentre si scalda il clima intorno al gruppo telefonico dopo che il fondo Elliott ha presentato la richiesta di revoca di sei consiglieri, tra cui il presidente e il vicepresidente, rispettivamente Arnaud De Puyfontaine e Giuseppe Recchi.