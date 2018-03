Borsa Milano conclude forte con Generali

MILANO, 15 MAR - Consistente corrente di acquisti in Piazza Affari che ha concluso la seduta come la migliore Borsa europea della giornata: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,16% a 22.713 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'1,14% sopra la soglia psicologica dei 25mila punti, esattamente a quota 25.010. Seduta di forte rialzo per Tim: il titolo ha chiuso in aumento del 2,8% a 0,8 euro mentre si scalda il clima intorno al gruppo telefonico dopo che il fondo Elliott ha presentato la richiesta di revoca di sei consiglieri. Meglio ha fatto tra le banche il Credito valtellinese (+4,2%) con la chiusura della vendita dell'inoptato sull'aumento di capitale e tra gli industriali Cnh (+2,9%). Bene anche Generali (+2,5% finale) che ha archiviato il 2017 con un utile netto di 2.110 milioni (+1,4%) sopra le stime degli analisti, calma Mediaset (+0,7%), ancora debole Atlantia dopo l'accordo su Abertis che ha segnato un calo finale del 2,3% a 26 euro netti.