Salini Impregilo utile cresce, ok ricavi

MILANO, 15 MAR - L'anno scorso Salini Impregilo ha registrato un utile adjusted di 117 milioni, in aumento del 70% rispetto al 2016, con ricavi a 6,5 miliardi (+5,8%). I nuovi ordini sono pari a 6,7 miliardi, in linea con i target, e l'indebitamento netto è a 457 milioni. Svalutati gli asset in Venezuela per complessivi 314 milioni (pari a circa il 50% del totale) ed è stata completata con successo l'operazione di rifinanziamento del debito corporate per circa 1,1 miliardi che insieme al prestito obbligazionario emesso nel 2016, ha permesso al gruppo di rifinanziare circa il 95% del debito corporate. Il Cda del general contractor ha proposto un dividendo di 0,053 per azione e ha fissato per l'anno in corso obiettivi con ricavi attesi tra 6,8 e 7 miliardi, oltre a una riduzione del debito tra i 50 e i 100 milioni.