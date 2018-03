Borse Asia incerte su dazi, Tokyo debole

MILANO, 16 MAR - I mercati asiatici e dell'area del Pacifico hanno chiuso la settimana con una seduta incerta, anche per le preoccupazioni della guerra commerciale globale ipotizzabile dopo i dazi statunitensi. Tokyo ha concluso in calo dello 0,5% anche per il rialzo dello yen che frena le esportazioni, le Borse cinesi in contrazione dello 0,6%, Hong Kong si avvia alla fine della seduta con una limatura dello 0,3%. Debole nelle battute conclusive anche Mumbai (-0,8%), in tenuta Seul (+0,06%) mentre Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'avvio dei loro settori in Europa, è salita dello 0,4%. In marginale ribasso i futures comunque sull'avvio dei listini del Vecchio continente.