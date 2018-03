Borsa: Milano tiene, debole Cnh

MILANO, 16 MAR - Primi scambi in marginale rialzo per Piazza Affari in un clima comunque incerto: l'indice Ftse Mib (+0,1%) tenta di mantenersi sopra la parità mentre le altre Borse europee sono partite un po' più deboli in attesa dell'avvio ritardato di Francoforte. Tim lima il rialzo dell'avvio dopo la comunicazione della crescita di Elliott oltre il 5% del capitale, una soglia attesa dal mercato, che anzi ipotizza una quota ancora più consistente in mano al fondo: il titolo del gruppo Tlc sale dello 0,8% tra scambi comunque sempre importanti. Bene anche Italgas e Unicredit che tentano un rialzo attorno al punto percentuale, mentre tra i titoli principali della Borsa milanese Cnh cede l'1,4% e Atlantia l'1%. Nel paniere a minore capitalizzazione Salini sale del 7% a 2,52 euro dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi.