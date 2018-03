Borsa: Europa prova rialzo, Londra +0,2%

MILANO, 16 MAR - Primi scambi in terreno marginalmente positivo per i mercati azionari europei: Francoforte dopo l'avvio in ritardo per "problemi tecnici" cresce dello 0,4%, Londra dello 0,2%, Milano e Parigi dello 0,1%. La giornata appare imperniata sulla raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti attesi a partire dalle 13.30 con i trend dell'edilizia. In Piazza Affari Unicredit cresce dell'1,2% e Intesa di un punto percentuale, con Tim che resta positiva dello 0,6% dopo la comunicazione della crescita nell'azionariato oltre il 5% da parte del fondo Elliott. In calo dello 0,5% Mediaset, mentre Leonardo, Atlantia e Cnh cedono circa un punto percentuale.