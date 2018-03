Eni: produzione 2018 +4%,fino 2021 +3,5%

LONDRA, 16 MAR - L'Eni, nel piano strategico 2018-2021, prevede una produzione di idrocarburi in crescita del 3,5% l'anno, ma per il 2018 la stima è di un +4%. Nel piano sono previsti investimenti sotto 32 miliardi di euro, sostanzialmente invariati, di cui 7,7 nel 2018. Nell'esplorazione, si prevede di spendere circa 3,5 miliardi con l'obiettivo di scoprire 2 miliardi di barili di nuove risorse al costo unitario di circa 2 dollari, perforando circa 115 pozzi in 25 Paesi. "Nel corso degli ultimi anni abbiamo trasformato Eni rendendola più forte operativamente e finanziariamente. Ora stiamo entrando in una nuova fase di espansione industriale e di forte crescita di valore, guidata da una profonda integrazione di business e da un focus continuo sull'efficienza e la disciplina finanziaria", ha sottolineato l'a.d. Claudio Descalzi presentando il piano alla comunità finanziaria. Dopo tre anni Eni propone anche un aumento del dividendo portandolo per il 2018 a 0,83 euro e in crescita del 3,75% dall'anno scorso.