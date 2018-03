Antitrust, 4,8 mln multa a Tim

ROMA, 16 MAR - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Telecom Italia con una multa da 4,8 milioni per pubblicità ingannevole e omissiva sulle offerte di connessioni in fibra ottica. Nelle pubblicità Telecom si riscontra "assenza di un'informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio". Tim "ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni". Inoltre le diverse pubblicità "hanno, omesso o indicato in modo poco chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un'opzione aggiuntiva a pagamento". Secondo l'Autorità, in conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell'uso del termine onnicomprensivo "fibra", non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l'offerta.