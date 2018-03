Borsa Milano chiude settimana in rialzo

MILANO, 16 MAR - Piazza Affari ha chiuso l'ultima seduta della settimana in rialzo dello 0,63%, in un'Europa in crescita. Solo Madrid ha fatto meglio, crescendo dello 0,79%. A spingere le Borse sono stati sia la crescita di Wall Street, dovuta anche all'aumento della produzione industriale negli Usa a febbraio, sia lo stallo dell'inflazione europea, che fa pronosticare il mantenimento di una politica monetaria accomodante da parte della Bce. A Milano hanno guadagnato le banche, grazie alle norme sull'addendum meno gravose del previsto. Intesa è salita dell'1,96%, Unicredit l'1,26% e Carige del 3,2%. Male invece Mps, scesa dell'1,4% a 3,02 euro, la quota più bassa dal rientro in Borsa. Maglia rosa in Piazza Affari è stata Eni (+2%), nel giorno del piano. In coda ci sono invece Atlantia (-2,5%), dopo l'accordo con Acs su Abertis, Cnh (-1,5%) e Mediaset (-0,6%). Nel giorno in cui Elliott ha comunicato di essere sopra il 5% in Tim, la compagnia telefonica è salita dello 0,42%.