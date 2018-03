Nike: numero 2 via, colpa comportamento

NEW YORK, 16 MAR - Il numero due di Nike, Trevor Edwards, si dimette fra le denunce di comportamento inappropriato sul posto di lavoro. Un'uscita che apre la strada ad un cambio ai vertici del marchio sportivo: Edwards era infatti ritenuto uno dei potenziali successori all'amministratore delegato Mark Parker. In una comunicazione ai dipendenti Nike spiega di aver ricevuto nelle ultime settimane lamentele sul comportamento del manager ritenuto "non in linea con i principi di inclusività e rispetto" della società. Nell'annunciare l'uscita di Edwards, Parker si impegna a restare come presidente e amministratore delegato della società fino al 2020.