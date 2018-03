Usa: fiducia consumatori a top 14 anni

NEW YORK, 16 MAR - La fiducia dei consumatori americani, misurata dall'indice Michigan, in marzo è salita a 102,0 a 99,7 di febbraio. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su 99,3, e raggiunge i massimi da 14 anni. La produzione industriale negli Stati Uniti in febbraio è invece salita dell'1,1%. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su un aumento dello 0,4%.