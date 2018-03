Banche:Cbi lancia sfida big tech su dati

ROMA, 17 MAR - Contrastare i giganti mondiali della tecnologia, che vogliono entrare nel settore del credito, grazie al patrimonio di dati e informazioni che già le banche possiedono. Un "giacimento di petrolio", quello dei dati, che va però trasformato in benzina e non lasciato appunto ai colossi del tech che vi potranno accedere grazie alla direttiva europea Psd2. La dg del consorzio Cbi Liliana Fratini Passi vede così una delle future attività del consorzio che, nato sotto l'egida Abi, raggruppa circa 500 banche. In un'era di tassi che rimarranno bassi a lungo, di utilizzo sempre più spinto dell'home banking e degli smartphone, le banche devono trovare nuove fonti di reddito anche perchè a causa della Psd2 perderanno l'esclusività dei dati sui loro clienti.