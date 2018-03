Fca: a Melfi Uilm vince elezioni per Rsa

MELFI (POTENZA), 17 MAR - Con una percentuale di consensi del 36,9 per cento, la Uilm si è confermata oggi per la terza volta consecutiva la componente maggiore nella Rappresentanza sindacale aziendale dello stabilimento di Melfi (Potenza) della Fca, dove si producono Jeep Renegade e 500X. Alle elezioni hanno partecipato 7.010 addetti dello stabilimento sui 7.400 (94,8 per cento). Il segretario generale della Basilicata della Uil, Carmine Vaccaro, e il segretario regionale della Uilm, Marco Lomio, hanno parlato di "grande successo" per la Uilm che - hanno aggiunto - "pone le basi per gestire con maggior fiducia e determinazione le sfide che avremo davanti".