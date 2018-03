Fallimento società marchio Trony,sit-in

(ANSA)-BARI, 17 MAR - La società che ha il maggiore 'pacchetto' di aziende del marchio Trony, circa 43 in tutta Italia, la 'Dps', ha dichiarato ieri fallimento.Lo ha reso noto in Puglia, dove è scattata immediatamente la mobilitazione dei lavoratori con un sit-in davanti ad uno dei tre negozi del capoluogo pugliese, la segretaria regionale Bari-Puglia della Filcam Cgil, Barbara Neglia. I dipendenti che, a Bari, sono coinvolti nelle conseguenze del fallimento sono una trentina;circa 120 in tutta la Puglia dove ci sono 13 negozi; 500, invece, in Italia. A Bari, davanti al negozio chiuso, i lavoratori hanno manifestato con un sit-in. "A livello nazionale le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil -spiega Barbara Neglia -chiederanno un primo incontro al curatore fallimentare e in modo parallelo proveranno ad avere un confronto con il Ministero allo Sviluppo economico per cercare di trovare soluzioni alternative al licenziamento dei dipendenti".Sul posto si è recato il sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, Antonio Decaro.