Uber:ucciso passante, stop auto autonome

NEW YORK, 19 MAR - Uber sospende i test delle auto autonome in tutte le citta' dove sono in corso. La sospensione e' legata a un indicente mortale a Tempe, in Arizona, dove una donna e' morta investita. L'auto di Uber era in modalita' autonoma, con un guidatore in carne ossa per sicurezza, quando la donna e' stata colpita mentre attraversava. Lo riporta la stampa americana.