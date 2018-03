Fmi, spesa pensioni resta alta in Italia

NEW YORK, 19 MAR - La spesa pensionistica italiana resta molto elevata nonostante le varie riforme decise, fra le quali la Fornero: è pari al 16% del Pil ed è la seconda nell'area euro dopo la Grecia. Lo afferma un 'working paper' del Fmi curato da Michael Andrle, Shafik Hebous, Alvar Kangur e Mehdi Raissi e dal titolo 'Italy: toward a growth-friendly fiscal reform'. Nello studio si mette in evidenza come ci sono molte aree nel sistema pensionistico in cui l'Italia può agire per ridurre la spesa e quindi risparmiare. Una delle ipotesi che potrebbero essere seguite e' quella dell'eliminazione della quattordicesima e di una riduzione della tredicesima, che potrebbero essere sostituite con interventi anti povertà. C'e' poi l'introduzione di un limite di età per il coniuge vedovo e limitare ogni pagamento ad altri che non siano il coniuge vedovo o l'orfano.