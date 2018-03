Borsa:Asia contrastata, si guarda a dazi

MILANO, 20 MAR - Le Borse asiatiche sono contrastate con gli investitori che guardano alle decisioni della Fed sui tassi ed alle ripercussioni nell'area per i dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo alcuni analisti le tensioni commerciali hanno sollevato preoccupazione negli investitori. Si guarda anche con attenzione ai lavori del secondo giorno del G20. In positivo i futures sull'avvio dei listini europei. Tokyo ha concluso le contrattazioni in calo dello 0,47%, assestandosi a quota 21.380 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro, a quota 106,10 e sulla moneta unica a 131,10. A mercati aperti Hong Kong (+0,1%), Shanghai (+0,3%), Shenzhen (+0,2%) e Seul (+0,4%). Sul fronte macroeconomico oggi sono è atteso l'indice di fiducia dei consumatori nell'eurozona, i dati sull'inflazione e indice dei prezzi alla produzione dal Regno Unito, i prezzi alla produzione in Germania e le scorte settimanali di petrolio dagli Stati Uniti.