Borsa:Europa apre positiva,Parigi +0,18%

MILANO, 20 MAR - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mosse della Fed e della Bce ed in vista del secondo giorno del G20. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,31%. Londra avanza dello 0,31% con il Ftse-100 a 7.066 punti, Francoforte guadagna lo 0,36% con il Dax a 12.261 punti e Parigi è in rialzo dello 0,18 con il Cac-40 a 5.232 punti.