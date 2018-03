Borsa: Europa prosegue in positivo

MILANO, 20 MAR - Le Borse europee proseguono in territorio positivo con i mercati che attendono gli esiti del G20 in corso a Buenos Aires. Gli investitori guardano con attenzione anche alla riunione di mercoledì della Fed, la prima del presidente Jerome Powell, con la prospettiva di un rialzo dei tassi. In lieve calo l'euro sul dollaro che si attesta a 1,2340 a Londra mentre i titoli di stato sono in lieve rialzo, fatta eccezione per il Btp il cui rendimento è sotto il 2%. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,23%. Nel Vecchio Continente la migliore è Londra che avanza dello 0,3%, sulla chiusura di un possibile accordo per la Brexit. In rialzo anche Parigi (+0,2%), Francoforte e Madrid (+0,1%). A trainare l'Europa è il comparto della finanza (+0,5%) con Deutsche Bank che guadagna l'1,2%, Bnp Paribas lo 0,8% e Ubs group lòo 0,7%.