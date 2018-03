Ryanair: compra fino 75% LaudaMotion

ROMA, 20 MAR - Ryanair ha raggiunto un accordo vincolante con Niki Lauda che prevede l'ingresso della low cost irlandese nella compagnia LaudaMotion con un iniziale quota del 24,9%, destinata a salire fino al 75%. Il costo di questo investimento per il 75% di LaudaMotion, è soggetto all'approvazione dell'Ue e - si legge in una nota della low cost irlandese - sarà inferiore a 50 milioni, anche se Ryanair fornirà ulteriori 50 milioni per il primo anno di avvio e costi operativi. L'operazione, spiega Ryanair, mira a supportare il piano di Lauda di sviluppo e crescita della compagnia austriaca nata dalle ceneri di Niki (per il fallimento di Airberlin). Lauda e Ryanair lavoreranno con l'attuale management di LaudaMotion e prevedono che di raggiungere la redditività entro il terzo anno di attività se funzionerà il piano di crescita del business con una flotta di fino a 30 Airbus. Lauda presiederà il cda della compagnia, mentre Ryanair fornirà sostegno finanziario e manageriale, così come 6 aerei in wet-lease per il 2018.