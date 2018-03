A2A, in 2017 utile +26%, sale dividendo

MILANO, 20 MAR - A2A ha chiuso il 2017 con un utile netto in crescita del 26% a 293 milioni di euro e il cda, si legge in una nota, propone all'assemblea degli azionisti un dividendo di 0,0578 euro per azione in crescita del 17,5% rispetto all'esercizio precedente. L'esercizio, spiega il gruppo, "ha visto, oltre alla tradizionale crescita organica e al contributo delle società acquisite nel 2016 per l'intero anno (tra cui principalmente LGH), l'acquisizione di 5 società, di cui 2 attive nel settore delle energie rinnovabili (energia solare), con una potenza installata pari a circa 35MW, e le restanti 3 attive rispettivamente". Il Mol è poco sotto i risultati record del 2016 a 1,2 miliardi (-1,6%), i ricavi sono stati pari a 5,9 miliardi (+16%).