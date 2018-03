Elezioni: Blackrock evita bond Italia

ROMA, 20 MAR - L'inconcludente esito delle elezioni italiane ha offuscato il già sfavorevole scenario per i titoli di stato del paese. E' l'allarme lanciato da Blackrock, secondo quanto riporta Bloomberg. Scott Thiel, vice responsabile per gli investimenti di Blackrock, ha definito l'esito delle elezioni del 4 marzo come il peggior possibile. E con i partiti anti sistema che ambiscono a formare un governo, il maggior asset manager del mondo ha detto che assumerà una posizione 'underweight', in pratica pessimista, sui titoli di Stato italiani.