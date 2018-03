Borsa Europa rimbalza cauta,Milano +0,5%

MILANO, 20 MAR - Dopo il 'sell off' di lunedì, innescato dal crollo di Facebook che ha trascinato con se i titoli tecnologici e dall'atteso rialzo dei tassi della Fed, il recupero è debole. Londra guadagna lo 0,46%, Parigi lo 0,36%, Francoforte lo 0,44% e Milano lo 0,59 per cento. Sul listino italiano deboli Cnh Industrial (-1,07%) e Telecom (-0,59%), Snam (-0,68%) e Leonardo (-0,4%). In luce Ferragamo (+2,15%), Finecobank (+1,9%) e A2A dopo l'annuncio di un utile in crescita a doppia cifra e un rialzo nel dividendo (+1,04%). Bene anche Fca (+1%) ed Exor (+0,97%).