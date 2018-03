Abi,prosegue crescita mutui, +3,2% stock

ROMA, 20 MAR - Prosegue a gennaio, la crescita del mercato dei mutui per l'acquisto di abitazioni. Secondo quanto rileva l'Abi nel rapporto mensile la crescita annua dello stock è stata pari al 3,2% dopo aver toccato il valore minimo di -1,3% a marzo 2014. "Tale recupero - spiega il rapporto - riflette, tra l'altro, i miglioramento provenienti dal mercato delle abitazioni registratesi nel 2017". Nel terzo trimestre del 2017 il numero delle compravendite di abitazioni è lievemente sceso rispetto al trimestre precedente (-0,5%), pur rimanendo al di sopra del livello registrato nello stesso periodo del 2016. I prezzi hanno segnato una flessione dello 0,5% sul secondo trimestre, dopo essere rimasti pressoché invariati dall'inizio dello scorso anno. L'associazione bancaria sottolinea come i finanziamenti tramite mutui ipotecari coprano una quota assai ampia delle compravendite, intorno all'80 per cento (55% valore minimo nel 2 trimestre del 2013).