Facebook: affonda a Wall Street

NEW YORK, 20 MAR - Facebook peggiora a Wall Street, dove arriva a perdere oltre il 5% con lo scandalo di Cambridge Analytica. Nella giornata di ieri Mark Zuckerberg ha perso quasi 5 miliardi di dollari con il tonfo in Borsa in seguito allo scandalo per l'uso dei dati del social da parte della società anglo-americana di raccolta dati e consulenza politica Cambridge Analytica.