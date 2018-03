A2A, corre in Borsa con nuovo piano

MILANO, 21 MAR - Il nuovo piano di A2A convince la Borsa, dove il titolo sale dell'1,39% a 1,5 euro dopo che gli analisti hanno alzato le stime sul titolo. Intermonte conferma la "raccomandazione positiva" e rivede il target price (prezzo-obiettivo) da 1,7 a 1,8 euro con giudizio 'outperform': "continuiamo a pensare che l'attuale scenario macro economico, l'ulteriore taglio dei costi e i potenziali M&A operazioni potrebbero preparare la strada a numeri forti nei prossimi mesi" affermano gli analisti. Anche Mediobanca ha rivisto al rialzo il target price, da 1,76 a 1,8 euro, in scia ad obiettivi del piano superiori alle attese del mercato che l'anno portata a rivedere al rialzo del 2,5% le sue stime per il periodo 2018-2020. "Confermiamo la nostra posizione positiva sul titolo che sta offrendo un dividend yield di circa il 5%, un robusto tasso di crescita (cagr) del 4,1% dell'ebitda e che sta trattando in Borsa a multipli ancora non eccessivi" afferma Fidentiis.