Rai Way: utile sale a 56 mln, giù debito

MILANO, 21 MAR - L'anno scorso Rai Way ha registrato un utile netto di 56 milioni, in aumento del 34% rispetto al 2016, e ricavi di 216 milioni, in marginale crescita dello 0,5%. Gli investimenti sono stati di 23,7 milioni (contro i 19,5 del 2016) e l'indebitamento finanziario si è dimezzato a 4,8 milioni. Il dividendo è di 20,26 euro per azione "corrispondente a un valore complessivo sostanzialmente in linea con l'utile netto 2017" mentre per l'anno in corso il gruppo stima che il margine operativo lordo 'adjusted' "prosegua la sua crescita organica", con "investimenti di mantenimento" che "si attestino su un valore pari a circa il 9% dei ricavi 'core'".