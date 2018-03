Web tax: appello G5 a Ue, fare presto

BRUXELLES, 21 MAR - "In mancanza di un consenso globale a livello di G20 e dell'Ocse, dobbiamo avanzare a livello Ue, e trovando un accordo su un approccio coordinato garantiremo l'integrità del mercato unico": lo scrivono in un comunicato i ministri dell'economia dei Paesi del G5 (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) "accogliendo con favore" la proposta della Commissione Ue sulla web tax. Il G5 fa poi appello al Consiglio europeo perché discuta in modo costruttivo e "raggiunga un accordo il prima possibile".