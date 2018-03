Borsa: Milano gira in positivo

MILANO, 21 MAR - Piazza Affari migliora dietro a Wall Street verso la fine della seduta e passa in terreno positivo, in controtendenza con il resto dei listini europei, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,1% a 22.837 punti. Male il Creval (-5,4%), dopo che il presidente Miro Fiordi frena su eventuali fusioni, e Mps (-3,6%). In terreno negativo le banche con Banco Bpm che cede l'1,8%, Unicredit (-1,5%), Ubi (-1%) e Intesa Sanpaolo (-0,9%). In calo anche Mediaset (-2%) e Tim (-0,6%), alla vigilia del cda e la conferma della quota detenuta dal fondo Elliott. Debole Cattolica (-0,7%), con il bilancio del 2017 chiuso con un utile consolidato di 56 milioni di euro (41 milioni quello di gruppo), in calo del 40% rispetto al 2016. Svettano in cima al listino Tenaris (+3%), Stm e Fca (+2%). In positivo anche Ferrari (+1,4%) e Pirelli (+0,9%).