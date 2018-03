Tlc: Antitrust sospende rialzi bollette

ROMA, 21 MAR - "Sospensione cautelare" dei rialzi delle bollette telefoniche decisi dagli operatori dopo l'arrivo dell'obbligo della fatturazione mensile, a sostituzione di quella a 28 giorni. E' quanto deciso dall'Antitrust, nell'ambito dell'istruttoria avviata a febbraio per verificare l'esistenza di un'intesa fra Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, con la quale, tramite Asstel, avrebbero coordinato la propria strategia commerciale portando a rialzi di importo simile. Per questo, il Garante ha intimato agli operatori di "definire la propria offerta in modo autonomo".