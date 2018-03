Borsa:Europa chiude in calo in vista Fed

MILANO, 21 MAR - Borse europee in calo, nonostante l'andamento positivo di Wall Street, in vista della riunione della Fed, la prima del presidente Jerome Powell, con la prospettiva di un rialzo dei tassi. In lieve calo l'euro sul dollaro a 1,2263 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,16%. In terreno negativo Londra (-0,32%) con il Ftse-100 a 7.038 punti e Parigi (-0,24%) ed il Cac-40 a 5.239 punti. Piatta Francoforte (-0,01%) con il Dax a 12.309 punti.