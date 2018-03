Petrolio: sale a 65,74 dollari il barile

ROMA, 22 MAR - Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con consegna a maggio guadagnano 57 centesimi e 65,74 dollari al barile sui dati delle scorte in riduzione. Scende lievemente invece il brent che cede 3 centesimi a 64,44 dollari al barile.