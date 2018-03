Borse Asia contrastate dopo Fed

MILANO, 22 MAR - Borse asiatiche contrastate dopo la riunione della Fed che, nella seduta di esordio del neopresidente Jerome Powell, ha alzato di un quarto di punto i tassi di interesse, annunciando che il prossimo anno e quello successivo il ritmo potrebbe velocizzarsi. La Borsa di Tokyo ha guadagnato lo 0,99% a quota 21.591 punti, anche grazie alle prese di profitto dopo le recenti flessioni degli indici azionari. Sul mercato dei cambi lo yen si è rafforzato sul dollaro a quota 105,80, e sull'euro a 130,70. In rosso le Borse cinesi, frenate anche dal rischio che il presidente americano Donald Trump possa annunciare nuove misure protezionistiche. Shanghai ha perso lo 0,53% a 3263 punti mentre Shenzhen lo 0,48% a 1849 punti. Hong Kong va giù dello 0,74% a 31.183 punti. Anche Sidney è in discesa (-0,16% a 6043 punti). Sale invece Seul, che guadagna lo 0,44% a 2496 punti. Fra i dati macroeconomici attesi in giornata quelli americani sugli ordini di beni durevoli a febbraio e sulle vendite di abitazioni nuove a febbraio.