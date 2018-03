Cna: pmi, quasi metà è innovativa

ROMA, 22 MAR - Le piccole imprese sono poco innovative? Assolutamente no. "Tra il 2014 e il 2016, quelle innovative sono state circa il 42% di un campione rappresentativo di micro e piccole imprese italiane, con punte di eccellenza tra quante forniscono servizi alle imprese (52,7%) e in quelle con oltre dieci dipendenti (50,4%)". A sconfessare questo luogo comune sono i risultati dell'indagine condotta da Cna e Fondazione Cotec per scoprire strategie e modelli di innovazione di questo tipo di imprese. Queste performance - continua lo studio - sono state raggiunte "nonostante l'assenza o quasi di collaborazione tra imprese da una parte, centri di ricerca pubblici e università dall'altra. Una collaborazione addirittura nulla nel Mezzogiorno". Dalla indagine risulta poi che, nel triennio, "ha introdotto innovazioni di processo il 37,5% delle imprese con picchi del 48% nel manifatturiero e del 56,3% nelle attività con oltre dieci addetti".