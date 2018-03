Biciclette produzione Italia 1,26 mld

ROMA, 22 MAR - Le biciclette italiane conquistano il record europeo di esportazioni: nel 2017 ne sono volate nel mondo 1.729.948, con un aumento del 15,2% rispetto al 2016, a fronte del +2,5% della media Ue a 28. Cronometro alla mano, il nostro export corre al ritmo di 3 bici al minuto vendute all'estero durante lo scorso anno. Un primato che conferma la qualità della nostra produzione ad opera di 3.098 imprese con 7.741 addetti. Un piccolo ma agguerrito esercito in cui dominano gli artigiani con 2.062 imprese e 3.862 addetti. Le bici made in Italy 'staccano' i competitors europei anche per il valore della produzione, pari a 1.263 milioni di euro, che supera quello di nostri storici rivali come Germania (1.156 milioni), Francia (458 milioni) e Polonia (367 milioni). A mettere in luce le performance del settore è il rapporto 'Artibici 2018' realizzato da Confartigianato e presentato oggi a Milano al forum: "L'economia della bicicletta: numeri, storie e strategie per crescere".