Ei towers: bene utile, rinnova Mediaset

MILANO, 22 MAR - L'anno scorso Ei Towers ha registrato un utile di 54,4 milioni (20,7% dei ricavi caratteristici), in crescita di circa il 22,7% rispetto al dato riesposto del 2016. I ricavi sono a quota a 263 milioni, in aumento del 4,5%. La società ha concluso con successo il programma di buy-back: circa il 4,83% del capitale sociale è ora detenuto sotto forma di azioni proprie "in linea con l'obiettivo di riacquistare fino al 5% del capitale". La proposta di dividendo lordo è di 2,05 euro per azione, in crescita dagli 1,8 euro del 2016, mentre entro la fine dell'esercizio dovrebbe essere approvato e presentato al mercato il nuovo business plan pluriennale. Il gruppo delle torri di trasmissione, controllato da Mediaset, ha anche rinnovato il contratto pluriennale di fornitura dei servizi con il Biscione, sua principale fonte di ricavi, fino al 2025 per un totale di 1.128 milioni prima dell'indicizzazione al tasso di inflazione.