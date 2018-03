Mostre, l'Italia della lira

ROMA, 22 MAR - Dalle "mille lire al mese" come sogno di ricchezza alla moneta da mille lire diventata ormai uno spicciolo negli anni '90. Dalle prime lire introdotte in Italia dall'esercito napoleonico alle banconote di Totò falsario nel film "La banda degli onesti". La mostra "Gli anni della lira" ripercorre un secolo e mezzo di vita dell'Italia attraverso monete rare, banconote e filmati d'epoca. L'esposizione, che si tiene al Museo centrale del Risorgimento di Roma fino al 10 giugno, è realizzata da Editalia, azienda del gruppo dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in collaborazione con l'Istituto Centrale per la Storia del Risorgimento italiano, il Museo Nazionale Romano, il Museo della Zecca e la Banca d'Italia.