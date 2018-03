Tim: dimissioni consiglieri, nuovo cda

MILANO, 22 MAR - Arrivano le dimissioni per i consiglieri Tim in quota Vivendi, tra cui il presidente Arnaud de Pouyfontaine; dimissioni con decorrenza dal prossimo 24 aprile, data dell'assemblea. E' quanto rende noto il gruppo telefonico spiegando che per l'integrale rinnovo è convocata un'assemblea per il 4 maggio. Saranno 8 in tutto i consiglieri di Tim che si dimetteranno prima dell'assemblea convocata per il 24 aprile. Per questo al termine del cda che doveva esaminare la richiesta di Elliott, "il cda non ha proceduto all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 24 aprile (relativa alla revoca e alla sostituzione dei Consiglieri de Puyfontaine, Crépin, Herzog, Jones, Philippe e Recchi, che alla data saranno tutti dimissionari e cessati). Hanno rassegnato le dimissioni anche Camilla Antonini e Marella Moretti. Franco Bernabè assume la carica di Vice presidente e le deleghe sulla funzione Security e su attività e cespiti della società rilevanti per la difesa e la sicurezza nazionale.